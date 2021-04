Neuer Stand ab Mittwoch

Buchen. Der Buchener Wochenmarkt, der seit Oktober 1982 regelmäßig stattfindet, steht für Frische und Qualität sowie für die Nähe zum regionalen Erzeuger. Es ist ein Ort der persönlichen Begegnung in der Buchener Innenstadt auf dem historischen Marktplatz rund um das Alte Rathaus.

Ab Mittwoch ist dort ein neuer Marktstand vertreten: Der Stand von „Hau’n Weck“ aus Krautheim bietet eine Vielzahl an Gerichten in vorbereiteten Einweggläsern zum Mitnehmen an, welche zu Hause in wenigen Minuten aufgewärmt werden können. In den Weckgläsern gibt es leckere Köstlichkeiten wie beispielsweise Currywurst, Geschnetzeltes, Roulade, Gulasch, Bolognese aber auch Beilagen wie Spätzle, Kartoffeln und vieles mehr. Auch Soßen, Brühen und Desserts bietet der Stand an. Neben den Weck-Gerichten gibt es zusätzliche frische Maultauschen und Wurstwaren.

Jeden Mittwoch und Samstag findet der Markt statt, wobei der Mittwoch der Hauptmarkttag ist. Die Marktbeschicker bieten ein breites Sortiment: Obst und Gemüse (Nikitas Gkokgos aus Adelsheim), Fisch (Lars Holzapfel aus Bremerhaven), Putenspezialitäten (Weilerhöfer Bauernladen aus Helmstadt), Eier, Nudeln und hausgemachte Spezialitäten (Julia Paar aus Bödigheim). Honigprodukte (Susanne Dosch aus Eubigheim), österreichische und südtiroler Spezialitäten (Käse Hannsi), Produkte vom Bioschwein (Heimentaler Biohof Kunzmann aus Schefflenz), Blumen, Gestecke und kleine Geschenke („Flowertruck“ von Stefanie Zang aus Gerolzahn) sowie Schaumküsse und Waffeln (Siegfried Wieder aus Kaltenbrunn).