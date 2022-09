Neuer Omnibusbahnhof in Buchen wird errichtet

Buchen. Der Umbau des Omnibusbahnhofes in der Eisenbahnstraße in Buchen, neben dem Bahnhof, hat Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr und die Parksituation im Bereich der Eisenbahnstraße und des Musterplatzes. Während des Ausbaus des Omnibusbahnhofes wird der Busbahnhof auf den Musterplatz (im Bereich des Städtischen Bauamtes) verlegt, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.. Ab diesem Zeitpunkt ist dieser Bereich abgesperrt und steht zum Parken nicht zur Verfügung. Im Bereich des dm-Marktes ist Parken mit zeitlicher Befristung von zwei Stunden möglich. Die Zufahrt zum Parkplatz Musterplatz ist ab diesem Dienstag nur über die Walldürner Straße möglich. Eine Zufahrt über die Straße „Am Haag“ ist nicht möglich, da sich dort der neu angelegte Busbahnhof befindet.

Parken ohne Begrenzung ist in der Eisenbahnstraße wieder möglich, die neuen Parkflächen in der Eisenbahnstraße werden zeitgleich mit dem Beginn des Ausbaus des Zentralen Omnibusbahnhofes wieder freigegeben. Während der Baumaßnahme muss jedoch der vordere Bereich von der Straße „Am Haag“ bis zum Geschäft „Orthopädie Scheuermann“ gesperrt werden. Eine Zufahrt zu den Parkplätzen im hinteren Teil der Eisenbahnstraße ist dann nur über die Hettinger Straße möglich.

Nach Beendigung der Bauzeit, voraussichtlich Ende dieses Jahres, soll laut Stadtverwaltung zur früheren Lösung zurückgekehrt werden. Dann gilt wieder auf dem gesamten Musterplatz die Maximalparkzeit von zwei Stunden.

