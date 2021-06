Neuer Kurs „So klingt Deutsch“

Buchen. Viele Laute im Deutschen existieren in anderen Sprachen nicht. Deswegen sind sie für Nicht-Muttersprachler so schwierig. Die Teilnehmer lernen in diesem VHS-Kurs wie die Laute gebildet werden, und trainieren die richtige Aussprache. Interessenten mit Vorkenntnissen ab B1 dürfen sich anmelden. Das VHS-Seminar mit Deutschlehrerin Swetlana Jahraus beginnt am Dienstag, 15. Juni, und beinhaltet fünf Termine. Diese finden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im VHS-Haus I statt. Derzeit ist eine Anmeldung nach aktueller Landesverordnung nur möglich, wenn die Teilnehmer genesen, geimpft oder getestet sind. Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-buchen.de.

AdUnit urban-intext1