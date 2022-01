Die roten Holzpfosten in der Bettina-von-Arnim-Straße markieren bereits den zukünftigen Verlauf des geplanten Gehwegs. Damit die Bauarbeiten bald beginnen können, haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag in der Stadthalle die Planung der Verwaltung gebilligt und die für den Bau veranschlagten Kosten bewilligt. Der 300 Meter lange und 1,40 Meter breite Gehweg soll die

...