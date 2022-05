Eines der ältesten Buchener Wohnhäuser wird derzeit saniert. Das Doppelhaus Hochstadtstraße 25/27 wurde im Jahr 1687 errichtet. Darin sollen in den nächsten 18 Monaten vier Wohnungen entstehen.

Buchen. Das Dach des Doppelhauses in der Hochstadtstraße 27/29 ist komplett abgedeckt. Im Inneren des Hauses rühren Handwerker Mörtel an. Tobias Mülder, Inhaber der Firma „Die Bauschmiede“ in

...