Neue Werksleitung bei Firma Roth

Buchen. Im Werk Buchen der Firma Otto Roth, einem bedeutenden Handelsunternehmen und Hersteller in der Dreh- und Feinbearbeitung, gab es jetzt einen Wechsel in der Führung. Wolfgang Dambach, der das Werk 17 Jahre geführt hat und über 40 Jahre bei Otto Roth engagiert tätig war, geht in den verdienten Ruhestand. Unter seiner Leitung hat das Werk enorme Entwicklungssprünge gemacht.

Die Produktausrichtung entwickelte sich von einfachen Automatendrehteilen, hin zu komplexen Dreh- und Frästeilen für die anspruchsvolle Hydraulikindustrie und den Maschinenbau.

Heute werden die gefertigten Teile vielfach auch als Baugruppen montiert an die Kunden ausgeliefert. Die Fertigungsmöglichkeiten sind in der Endbearbeitung mit dem Honen und Paarungsschleifen auf kleinste Toleranzen ausgelegt. Albert Grässle, Geschäftsführender Gesellschafter von Otto Roth, dankte Wolfgang Dambach für seinen unermüdlichen Einsatz und seine überaus erfolgreiche Werksleitung.

Ab sofort übernimmt Kai Grab die Leitung des Werks. Er hat Erfahrungen in der Zerspanung und eine fundierte kaufmännische Ausbildung. Mit Kai Grab tritt eine integre Persönlichkeit mit fachlicher und sozialer Kompetenz die Nachfolge an. Klaus Seitz steht ihm als Stellvertreter, mit dem Schwerpunkt in den Bereichen technischer Ein- und Verkauf, zur Seite.

Er kann in diesen Bereichen seine langjährigen Erfahrungen bei Otto Roth einbringen. Der Ausscheidende Wolfgang Dambach wird Kai Grab noch eine gewisse Zeit zur Unterstützung bei seinen neuen Aufgaben begleiten.