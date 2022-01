Neue Teststationen des DRK-Kreisverbands

Mudau/Hettingen. Der DRK Kreisverband Buchen eröffnet am Sonntag, 16. Januar, eine weitere Schnellteststation in Mudau. Diese befindet sich auf dem Gelände der Firma „Aurora“ (Joachim-Schulz-Straße 4, 69427 Mudau) und ist sonntags von 12 bis 16 Uhr, montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist wie gewohnt unter „schnelltest.drk-kv-buchen.de“ möglich.

Termin nicht erforderlich

Weiterhin ist die neue Schnelltest-Station in Hettingen „Zur Wanderlust“ (Alte Buchener Str. 19, 74722 Buchen) Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist für diese Teststation des DRK nicht zwingend erforderlich.

PCR-Testungen für Kontaktpersonen, nach positivem Schnelltest, nach Anzeige in der Corona-Warn-App, für Reisen oder Ähnliches sind an sieben Tagen in der Woche beim Deutschen Roten Kreuz möglich und ebenfalls auf der Internetseite unter „schnelltest.drk-kv-buchen.de/pcr-test-online-buchen“ buchbar.