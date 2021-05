Neue Rektoren und Konrektoren

Buchen. Mehrere Veränderungen gab es in den vergangenen Wochen in den Leitungen der städtischen Schulen. Seit 12. April ist Harald Ockenfels Konrektor an der Baulandschule in Hettingen. Zuvor war er Rektor der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen. Dort hat Stefanie Kautzmann die kommissarische Leitung übernommen. Die Rektorenstelle wird neu ausgeschrieben. Anneke Hanke, Rektorin der Meister-Eckehart-Schule, hat sich zum 1. Februar in den Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein versetzen lassen. Kommissarische Schulleiterin ist seitdem Daniela Eigner. Die Rektorenstelle wird ebenfalls neu ausgeschrieben. An der Wimpina-Grundschule ist Claudia Röckel zur Konrektorin bestellt worden. An der Jakob-Mayer-Grundschule hat ebenfalls seit 24. März Tanja Leitz die Stelle der Konrektorin inne. rs

