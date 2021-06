Neue Möblierung für das BGB

Buchen. Für die Ausstattung der Klassenzimmer im Zuge der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich des Burghardt-Gymnasiums in Buchen beschloss der Gemeinderat am Montag eine Budgeterhöhung. Der Grund: Bei einer Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass die Möbel in der Zwischenzeit erhebliche Mängel aufweisen. Im Bereich der Stühle seien etwa 77 Prozent abgängig und müssen dringend erneuert werden. Auch die restlichen Klassenzimmermöbel seien in einem schlechten Allgemeinzustand, weshalb man sie dringend austauschen sollte.

AdUnit urban-intext1

Laut der Stadtverwaltung sollen 1101 Schülertische, 1066 Schülerstühle, 36 Lehrertische und 35 Lehrerstühle ersetzt werden. Diese Kosten waren bisher nicht im Budget „lose Möblierung“ enthalten und machen somit eine Erhöhung von rund 215 000 Euro erforderlich.

Auf Nachfrage aus dem Gremium teilte der Beigeordnete Benjamin Laber mit, dass sukzessive auch die anderen Buchener Schulen neue Möbel erhalten sollen. mg