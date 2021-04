Neue Messgeräte

Waldhausen. „Wir wollten ganz einfach die Gesundheit der Kinder und Erzieherinnen schützen und das soziale Miteinander im Kindergarten St. Michael in Waldhausen sicherer machen“, so die Ortsvorsteher von Waldhausen, Heidersbach, Einbach und Scheringen übereinstimmend bei der Übergabe der beiden gespendeten „Schnuffi“-CO2-Messgeräte.

Wenn sich mehrere Menschen in einem Raum befinden, muss regelmäßig gelüftet werden, um einer Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen. Aber im Alltag geht der gute Vorsatz, regelmäßig zu lüften, dann doch öfter unter. Hier kommt nun das von der Firma Mosca entwickelte CO2-Messgerät „Schnuffi“ ins Spiel, denn dieses misst die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen und warnt, wenn die Luftqualität sich verschlechtert.

Wie der Name bereits andeutet, hatten die Entwickler insbesondere auch Schüler und Kindergartenkinder im Blick: Solange „Schnuffi“ grün lächelt, ist die Luftqualität gut, wenn der Smiley seine Farbe wie bei einer Verkehrsampel auf orange oder gar rot wechselt (unterstützt durch einen Signalton), wird es Zeit, das Fenster aufzumachen.

Gerade bei steigenden Inzidenzen und drohenden Kita-Schließungen müssen alle Mittel genutzt werden, um die Betreuung in den Kindergärten möglich zu machen, indem die Räume zu sicheren Orten gemacht werden. Umso unverständlicher war es für die Ortsvorsteher Alexander Leix, Werner Gellner, Jochen Kraus und Thorsten Fritz, dass die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Walldürn den Antrag von Waldhausens Kindergartenleitung auf Finanzierung von zwei CO2-Messgeräten ablehnte. „Wir sprechen hier nicht von Unsummen, denn die beiden Geräte zusammen kosten nur rund 230 Euro“, hieß es.

Deshalb wandte sich die Kindergartenleitung in ihrer Not an Waldhausens Ortsvorsteher Alexander Leix, der sich mit den drei zuvor genannten Amtskollegen sowie seinen Ortschaftsräten kurz abstimmte und binnen kürzester Zeit war die Finanzierung auf die Beine gestellt. Den Löwenanteil der anfallenden Kosten übernahm spontan Volker Egenberger, Inhaber und Geschäftsführer der in Waldhausen ansässigen Firma Egenberger IT Solutions. Den Rest teilten sich die Ortschaftsverwaltung Waldhausen, der Förderverein „Hällele“ Heidersbach sowie Jochen Kraus und Thorsten Fritz aus ihrem privaten Portemonnaie.

Bei der Übergabe der Geräte am Mittwoch betonte Kindergartenleiterin Lea Käflein: „Ich bin mir ganz sicher, dass wir mit den beiden Geräten künftig eine gute Luftqualität in den Gruppenräumen haben werden.“ WoLi

