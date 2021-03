Hettigenbeuern. Im Morretal feiert Ilse Mirtschink an diesem Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Sie wurde am 10. März 1931 in Halbendorf an der Spree im Kreis Bautzen/Bezirk Dresden geboren, wo sie auch bis zu ihrer Ausreise aus der ehemaligen DDR nach Westdeutschland lebte. Sie berichtet von den damals gestellten Anträgen auf Ausreise, drei Jahre lang habe die Familie jeden Monat einen Antrag geschrieben. Nach kurzen Zwischenstationen in Gießen und Raststatt fand Mirtschink dann im Morretal eine neue Heimat. „Ich hatte viel Glück im Leben und habe hier in Hettigenbeuern eine schöne zweite Heimat gefunden“, lautet das zufriedene Fazit von Ilse Mirtschink, die sich guter Gesundheit erfreut und die Arbeit in ihrem Garten liebt. Mit ihr freuen sich an ihrem 90. Geburtstag zwei Töchter, fünf Enkel und vier Urenkel. Den Glückwünschen zum Ehrentag schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an. hes