Neue Elba-Kurse des DRK in Buchen starten

Buchen. Die neue Corona-Verordnung Familienbildung und Frühe Hilfen ermöglicht auch im DRK- Kreisverband einen Wiederstart neuer Elba-Kurse. In einem neuen größeren Kursraum wird der Kurs nur für maximal sechs Teilnehmer durchgeführt. Für die Teilnahme ist ein 3G-Nachweis Pflicht. Für Januar bis Mitte März 2021 geborene Kinder beginnt am Mittwoch, 15. September, von 8.45 bis 10 Uhr ein neuer zehnwöchiger Kurs. In diesem Block III „Zeit des Erforschens“ von sechs bis neun Monaten steht der Austausch der Eltern untereinander und das Spielbedürfnis der Babys im Vordergrund. Verstärkt wird auf die Bewegungsentwicklung und die „Loslösung“ des Babys eingegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1