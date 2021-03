Rinschheim. Passend zum Weltglückstag hat am Samstagvormittag Martha Stauch ihre Buchhandlung „Bücherglück“ in Rinschheim eröffnet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Freien gratulierten ihr dazu Bürgermeister Roland Burger und Ortsvorsteher Bernhard Bechtold. Martha Stauch freute sich darüber, dass sie mit der Geschäftseröffnung ihren beruflichen Lebenstraum verwirklichen könne.

Die Buchhandlung ist in ihrem Privathaus, am Lausenberg 3a, in einem ebenerdig zugänglichen Raum von 28 Quadratmeter Größe eingerichtet. Martha Stauch ist ausgebildete Buchhändlerin.

Deko, Tee, Wein und Sekt

Zwölf Jahre lang arbeitete sie in diesem Beruf in einer Buchhandlung in Mosbach. Neben Büchern bietet sie auch Dekoartikel, Tee sowie Wein und Sekt aus der Pfalz an. Möglicherweise wird sie zu einem späteren Zeitpunkt auch Kaffee und kleines Gebäck servieren. In einer kurzen emotionalen Ansprache bedankte sich die Buchhändlerin bei all ihren Helfern und Unterstützern, besonders bei ihrem Mann und ihren Kindern. mb