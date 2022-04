Neue Anlaufstelle für Krebspatienten

Buchen. Zukünftig bietet die Krebsberatungsstelle Heilbronn-Franken der SLK-Kliniken Heilbronn auch am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken Sprechstunden an und ergänzt damit ihr bisheriges Angebot in Heilbronn und Mosbach um eine weitere Anlaufstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angebot ergänzt

Für Betroffene und deren Angehörige oder Freunde ist es nun möglich, an jedem ersten Mittwoch im Monat in den Räumlichkeiten des Ärztehauses in Buchen Termine wahrzunehmen. Am weiteren Außenstandort in Mosbach findet die Sprechstunde jeden dritten Mittwoch eines Monats statt – zum nächsten Mal am 20. April.

Hierzu stellen ebenso die Neckar-Odenwald-Kliniken wie gewohnt Räume ihres „Patienten-Informations-Zentrums“ (PIZ) zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Terminvereinbarungen für die Außensprechstunde in Buchen und Mosbach sowie für die Beratungsstelle Heilbronn sind von montags bis freitags (9 bis 12 Uhr) sowie dienstags (14 bis 17 Uhr) unter Telefon 07131/932480 oder info@slk-krebsberatung.de möglich.

Videoberatung möglich

Für alle Standorte gilt: Die Beratungen können auch telefonisch oder als Videoberatung wahrgenommen werden.

Vor fünf Jahren gegründet

Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Heilbronn-Franken wurde vor fünf Jahren gegründet. Das Angebot richtet sich an Menschen, die an Krebs erkrankt sind und an Angehörige, Freunde und Interessierte unabhängig davon, wo sich der Patient in medizinischer Behandlung befindet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eigenen Weg finden

Die Kernaufgabe liegt in der Information, Beratung, Unterstützung und Begleitung von Krebskranken und deren Angehörigen. Ein wichtiges Ziel der kostenlosen Beratungen ist es, die Erkrankten dabei zu unterstützen, einen eigenen Weg im Umgang mit der Erkrankung und ihren Auswirkungen zu finden.