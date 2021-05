Neckar-Odenwald-Kreis: Viele Lösungen bei Herdenschutz möglich

Neckar-Odenwald-Kreis. Über Schutz und Entschädigung informierte am Freitag das Online-Meeting zum 2635 Quadratkilometer und 94 Gemeinden umfassenden, ab dem 24. März laufenden und zeitlich unbegrenzten Fördergebiet „Wolfsprävention Odenwald“. Virtueller Gastgeber war die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).

AdUnit urban-intext1

Der Schwerpunkt lag auf Förderprogrammen zum Herdenschutz, was Johanna Fritz in ihrer Begrüßung unterstrich. Darauf konzentrierte sich auch Wildtierökologin Laura Huber-Eustachi in ihrer Präsentation, die sich auf einen möglichst effizienten „wolfsabweisenden Schutz“ gefährdeter Nutztiere wie Schafen und Gatterwild berief, die mit zusammen 95,1 Prozent den größten Anteil an durch Wölfen gerissenen Tieren aufweisen.

Neuartige Systeme

Neben bekannten Schutzvorkehrungen wie Herdenschutzhunden richte sich das Augenmerk stärker auf neuartige Systeme – zum Beispiel ein- und ausbruchssichere Elektrozäune. „Wölfe etwa versuchen getreu ihrer Instinkte, sich unter Hindernissen durchzugraben“, schilderte die Expertin. Allerdings seien Zäune nur die Spitze des Eisbergs: „Herdenschutz bietet ein ganzes Sammelsurium möglicher Lösungen“, räumte Huber-Eustachi ein.

Wichtig sei viel mehr der sogenannte Grundschutz, der in Gebieten mit nachgewiesener Wolfspopulation möglichst zügig umzusetzen sei. Dieses Schlagwort vereint Elektrozäune oder elektrifizierte Festzäune, eine tagsüber erfolgende Behirtung der Weiden in Verbindung mit einem elektrifizierten Nachtpferch sowie geschlossene Stallungen in sich. Der Grundschutz verstehe sich als Aufrüstung vorhandener Zäune und solle als Weidenetz mindestens 90 und besser 105 Zentimeter hoch sein, dass der Wolf mit seiner Augenhöhe von etwa 70 Zentimetern nicht über den Zaun schauen könne.

AdUnit urban-intext2

Das Verhalten von Wolf und Hund könne man trotz ihrer evolutionären Verwandtschaft im Übrigen nicht miteinander vergleichen, da Hunde seit mehr als 30 000 Jahren domestiziert werden.

„Kann ein Hund über einen Zaun springen, hat er das in der Regel gezeigt bekommen“, informierte sie. Ratsam seien darüber hinaus ein Überkletter- und Untergrabeschutz; ein reiner Drahtgeflechtzaun gelte nur in elektrifiziertem Zustand als Grundschutz. Die Spannung müsse mindestens 2000 Volt an allen Stellen der Umzäunung betragen, besser jedoch mehr: „Diese Grundspannung ist vonnöten, damit der elektrische Impuls beim Tier ankommt“, begründete Huber-Eustachi und bezifferte die ideale Impulsenergie mit ein bis drei Joule. Rechtlich sei zu beachten, dass ohne Grundschutz gerissene Tiere ab März 2022 nicht mehr entschädigt werden. Antragsberechtigt sei jeder Tierhalter vom Hobbyzüchter bis hin zum Haupt- oder Nebenerwerbslandwirt; eine Förderung für Kälber, Fohlen, Lamas und Alpakas sei unabhängig des Grundschutzes möglich – allerdings greife der Grundschutz hier nur bei in Anspruch genommener Unterstützung.

AdUnit urban-intext3

In speziellen Fällen empfehle sich der Einsatz zertifizierter Herdenschutzhunde, deren Unterhaltung ab einer gewissen Herdengröße mit 1920 Euro pro Jahr und Hund gefördert werde; ab 200 Ziegen oder Schafen sei ein zweiter Hund förderfähig. Erstes Mittel der Wahl ist er aber nicht: „Der Hund ist ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen wie Liebe und Fürsorge“, widerlegte die Fachfrau den weithin verbreiteten Trugschluss, den Vierbeiner als pflegeleichte Alternative zum regelmäßig wartungsbedürftigen Zaun zu sehen.

AdUnit urban-intext4

Konkretes zu Fördergeldern gab Julian Sandrini bekannt. „Die Gelder werden voraussichtlich zu Beginn eines Haushaltsjahrs ausgezahlt“, ließ er wissen und verwies auf mögliche „Anlaufschwierigkeiten“ des noch jungen Projekts. Zudem müsse jede Unterstützung verhältnis- und zweckmäßig sein. Gefördert werde nur Notwendiges: „Sinnige Hilfsmittel werden bezuschusst, ein teurer ‘Luxus-Zaun’ aber nicht“, verdeutlichte er. Die Entschädigung von Wolfsrissen obliegt dem vom Landesnaturschutzverband, dem Ökologischen Jagdverband e.V., dem BUND und dem Nabu getragenen Wolfsfonds, wobei 90 Prozent der Kosten wiederum das Land vorfinanziert. Der eigentliche Wertersatz für verendete und gerissene Tiere übernehme die Kosten etwaiger tierärztlicher Behandlungen, Medikamente oder auch Tierkörperbeseitigung. Definitiv müsse man sich im Klaren über die Rückkehr des Wolfs sein: Nachdem er ab letztem Jahr mehrfach gesichtet wurde, bewege er sich derzeit im „Herzstück“ des auf 70 Kilometer um Mudau angelegten Gebiets fort. Veränderungen werden zeitnah registriert, so Sandrini: „Siedelt sich ein Artgenosse an, erscheint er direkt auf unserem Monitor“. Die Fragerunde fiel angesichts der geballten Ladung wertvoller Informationen recht kurz aus: Die eher vereinzelt gestellten Fragen der rund 80 Teilnehmer galten unter anderem der Zaunverträglichkeit für Tiere sowie den Parametern, nach denen der technische Standard der eigenen Ausrüstung beurteilt werden könne. Schließlich dankten die Referenten für das rege Interesse und warben um Verständnis für die neue Situation.