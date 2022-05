Die Welle an Kirchenaustritten macht auch vor den Standesämtern der Kommunen in der Region nicht Halt. So erreichte die Anzahl der Austritte bei der Stadt Buchen in den ersten sechs Wochen des Jahres bereits rund 42 Prozent des Vorjahres, in Walldürn beträgt dieser Wert 30 Prozent und in Hardheim sogar rund 54 Prozent.

Wer aus der Kirche austreten will, dem wird dies nicht leicht

...