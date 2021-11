Narren legen Eid auf neue Kampagne ab

Hettigenbeuern. Auch im Morretal hoffen die Narren, dass die Kampagne 2021/22 stattfinden kann. Unter dem Motto „Dank der Pandemie, is die Faschnacht wie noch nie“ läutete in diesem Sinne am Wochenende die Fastnachtsgesellschaft „Götzianer Heddebör“ die fünfte Jahreszeit ein. Vor der historischen Kulisse des Götzenturmes erfolgte mit einem dreifachen „Götzianer Helau“ der Startschuss.

Traditionell legten die Aktiven von Elferrat, Jugendelferrat und den Tanzgruppen der FG den Narreneid ab. Für musikalischen Schwung sorgte mit den Klängen des „Götzianer“-Liedes eine Abordnung der „Heddebörmer Musikanten“ unter Leitung ihres Dirigenten Bernd Berres.

Nico Nitschmann vom Vorstandsteam der FG begrüßte die Narrenschar, ehe das Narrenzepter an Präsident Steffen Farrenkopf überreicht wurde. Nachdem der Präsident den Narrenschwur geleistet hatte, stellte er das Motto der neuen Kampagne vor. Traditionell übergab Ortsvorsteher Norbert Meixner den Rathausschlüssel und die Macht an die Narren. hes