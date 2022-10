Nachhaltigkeit, die Spaß macht

Buchen. Kommen, sehen, staunen, fündig werden: Das war am Samstag das Motto der zweiten Kleidertauschbörse des katholischen Frauenbunds Buchen. Im Wimpinasaal herrschte reges Kommen und Gehen. Kein Wunder: In lockerer Atmosphäre konnten die Besucherinnen sich schicke Outfits für Herbst und Winter mitnehmen und Eigenes anliefern, das man vielleicht doch „nur im Schrank hängen gehabt hat“.

Der Schwerpunkt lag dieses Mal auf gut erhaltener Kleidung für die etwas kühleren Tage. Bedient wurden dabei alle Altersklassen und Geschmäcker mit den Konfektionsgrößen 36 bis 46. Dazu kam erstmals eine Abteilung speziell für festlichere Teile: „Schon beim letzten Mal wurden uns relativ viele ‚schickere’ Kleidungsstücke gebracht. Weil viele sich nicht für einen einzigen besonderen Anlass wie den Abiturball des Kindes oder wenige Tage im Jahr teure Sachen kaufen möchten, bietet sich der Gedanke des Tauschens hier erst recht an“, verdeutlichte Simone Fürst-Weinmann, die mit Svenja Fürst und Jule Grollmuss hinter der Idee und ihrer Umsetzung steht.

„Wir wollen allerdings keine Abgabestelle für Altkleider sein. Es ist nicht der Sinn der Sache, dass jemand nur ein paar Stücke abgibt und dann nie wieder auftaucht. Bei uns geht es um das Tauschen, den Spaß dabei, einen Treff an der Kuchenbar und natürlich gutes Miteinander“, betonten sie. Dennoch gibt es Grenzen – Kinderkleidung zum Beispiel wird nicht angenommen: „Wir möchten keine Konkurrenz zu den Kleiderbasaren der Kindergärten darstellen“, schilderte Simone Fürst-Weinmann.

Ein weiterer Aspekt ist die Nachhaltigkeit: Nur weil man ein T-Shirt, eine Jacke oder eine Hose selbst nicht mehr trägt oder sich der eigene Geschmack verändert hat, muss es nicht schlecht sein – ganz im Gegenteil. „Mit unserem Angebot wollen wir dem Umstand entgegen wirken, dass viele gut erhaltene und gepflegte Kleidungsstücke nach wie vor achtlos entsorgt werden, obwohl sie noch jemandem viel Freude bereiten könnten!“, gab Svenja Fürst zu bedenken.

Wie gut das Konzept am Samstag ankam, zeigte nicht nur die Vielzahl der Besucherinnen. Auch die Freude über das Angebot als Solches war groß: „Die Kleidertauschbörse ist ein ganz tolles Angebot, das genau in unsere Zeit passt und dazu noch richtig Spaß macht!“, erklärten zum Beispiel Marie-Luise Schwind und Renate Paar aus Hainstadt – nur zwei Frauen von vielen, die am Samstag fündig geworden waren. Sie können sich auf das nächste Mal im Wimpinasaal freuen, das es definitiv geben wird: „Im Frühjahr gibt es die nächste Ausgabe der Börse. Die Festtagsabteilung behalten wir gleich bei, planen aber eine Ausweitung mit Schuhen, Schmuck, Taschen und weiteren Accessoires!“, ließen Simone Fürst-Weinmann und Svenja Fürst wissen, die sich begeistert vom großen Zuspruch zeigten und allen Helfern dankten. ad