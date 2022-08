Nachhaltiger Start ins Schuljahr

Neckar-Odenwald-Kreis. Schulstart für Erstklässler, das ist ein besonderer Tag. Die obligatorische Schultüte dafür kann gut selbst gebastelt werden und besteht vorzugsweise aus schön gestaltetem Karton, also aus wiederverwertbarem Material. Nach dem einmaligen Gebrauch bei der Einschulung kann die Schultüte dann verschenkt werden, so dass sie nicht als Wegwerfartikel im Abfall landet. Ein Weg, Interessenten dafür zu finden, ist die Tauschbörse der KWIN, www.kwin-verschenkmarkt.de.

Ein Schulranzen muss eine Menge aushalten. Er muss gut sichtbar, leicht und ergonomisch sein und besteht idealerweise aus einem nachhaltigen Material wie Leder. Bei Ranzen aus Kunststoff kann man auf die Verwendung von Recyclingmaterial achten, manche Hersteller verweisen auf die Verwendung von recycelten PET-Flaschen oder aus dem Meer gesammeltem Plastik. Auch auf die Reparaturfähigkeit ist ein wichtiger Punkt. Denn Schulranzen können durchaus mehreren Generationen Schülern gute Dienste leisten!

Die Auswahl der Gegenstände für den Schulstart trägt dazu bei, Rohstoffe zu sparen und Abfälle zu vermeiden, sie sollten langlebig und umweltverträglich sein. Etuis oder Mäppchen (Schlamper) gibt es ebenfalls aus nachhaltigen Materialien wie Leder (pflanzengegerbt) oder Leinen. Diese sind in puncto Haltbarkeit und Reparierbarkeit den Mappen aus Kunststoff überlegen. Auch sind sie umweltfreundlicher und weniger klimaschädlich.

Für den Inhalt der Etuis gibt es umweltfreundliche und abfallarme Alternativen. Bunt- und Bleistifte sind unlackiert genauso funktionsfähig wie lackiert, enthalten außen dann aber sicher keine Schadstoffe. Markierstifte gibt es auch als „Buntstift“, bei dem gar kein Kunststoff anfällt, wenn er aufgebraucht ist. Markier-Filzstifte sind wiederbefüllbar erhältlich. Gerade für Bunt- und Bleistifte gibt es Stiftverlängerer, also Hülsen zum Aufstecken, mit denen auch kurze Stummel noch verwendet werden können.

Überflüssige Teile

Fertig bestückte Mäppchen enthalten oft überflüssige Teile und diese sind nicht immer von guter Qualität. Bestückt man die Mappe selbst, kann dies mit qualitativ hochwertigen Artikeln geschehen, zum Beispiel mit Radiergummis aus Naturkautschuk statt aus PVC!

Füller und Kugelschreiber sollten möglichst stabil und aus verwertbarem Material, beispielsweise aus Holz oder Metall bestehen. Diese sind besonders lange haltbar und damit nachhaltig. Minen sollten austauschbar sein, der Stift also kein Einwegartikel. Ältere Schüler können als Füller sogar Kolbenfüller nutzen und sparen dadurch den Kunststoffabfall der Tintenpatronen ein.

Lineale aus Metall oder Holz sind denen aus Kunststoff nicht zuletzt wegen der Haltbarkeit vorzuziehen. Anspitzer aus Holz oder Metall mit austauschbarem Messerchen halten ein Schulleben lang oder länger. Auch wenn haltbare Produkte in der Anschaffung etwas teurer sind, rechnet sich das auf die Lebensdauer gegenüber Wegwerfprodukten.

Wird ein Taschenrechner genutzt, sollte dieser solarbetrieben sein, um Batterien zu sparen. Müssen Stromspeicher enthalten sein, sollten Akkus statt Batterien zum Einsatz kommen.

Im Schulalltag wird natürlich auch Papier in verschiedenen Formen gebraucht. Durch das Nutzen von Recyclingpapieren (mit dem blauen Umweltengel) vermeidet man unnötiges Fällen von Bäumen und hilft mit, Wasser, Chemikalien und Energie einzusparen. Sollen Hefte oder Bücher geschützt werden, sollte statt Plastikumschlägen Einbandpapier verwendet werden. Auch Schnellhefter sollten bevorzugt aus Pappe hergestellt sein.

Damit ein anstrengender Schultag mit viel Energie gemeistert werden kann, wird den Schülern ein Vesper mitgegeben. Geschmacksneutral, nachhaltig, abfallarm und auslaufsicher wird dieses in Vesperboxen, zum Beispiel aus Edelstahl und Getränkeflaschen aus dem gleichen Material verpackt. So werden über die Schuljahre Mengen an Papier, Plastik- und Aluminiumfolie sowie Einwegverpackungen gespart.