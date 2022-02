Nachfrage bei Gesundheitskursen boomt

Buchen. Der Februar bringt uns nicht nur die Fastnachtszeit, er bringt uns auch neues Wissen. Alle, die Spaß am Ausprobieren und Lernen haben, dürfen sich freuen. Das Programm für Frühjahr und Sommer 2022 der Volkshochschule Buchen ist da.

Zum Semesterstart am 7. März gibt es das vhs-Heft in gewohnter Weise zum Mitnehmen und Blättern sowie online und als Download. „Nach so vielen sich ständig ändernden Corona-Regeln tun wir gut daran, unsere Energie auf das Beständige zu verwenden“, erklärt Swetlana Jahraus, kommissarische Leitung, mit einem Augenzwinkern.

Die letzten beiden Pandemiejahre hätten gezeigt: „Gelernt wird immer. Ob online oder eben auf Abstand und mit Maske, ohne Weiterbildung geht es nicht. Der Hunger der Menschen nach ihren gewohnten Kursen oder danach Neues zu lernen und auszuprobieren, ist sehr groß“, stellt Jahraus fest. Die Zeichen stehen gut, es gehe langsam zurück zur Normalität.

Das Team der vhs hat besonders zu Beginn eines jeden Semesters alle Hände voll zu tun. Ob Online-Anmeldungen oder telefonische Anfragen, die Menschen möchten sich weiterbilden und sie möchten dabei unter Menschen sein.

Im Besonderen sind es die Gesundheitskurse, deren Nachfrage regelrecht boomt. Hier reihen sich neben Bewährtem wie „Hatha Yoga“, „Pilates“ und „Qigong“, neue Kurse ein: „Krav Maga - women only“, „Waldbaden“ oder „Capoeira“. Letzteres bezeichnet eine brasilianische Kampfsportart, die häufig auch als Kampftanz bezeichnet wird. Sie besteht aus einer Mischung von Kampfsportelementen, Musik und rhythmischen Bewegungen. Capoeira ist für alle Altersgruppen und sportlichen Fähigkeiten gleichermaßen geeignet.

Des Weiteren gibt es im Sommer natürlich auch wieder Outdoor-Workouts sowie Angebote zur Ernährung, wie zum Bespiel „Frühlingsaromen“ oder „Basenfasten“.

Eine große Rolle spielen in diesem Semester zum zweiten Mal die Angebote der neuen Bildungsreihe „vhs.wissen live“. Renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft referieren via Online-Vortrag. Die Reihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zahlreicher Volkshochschulen in ganz Deutschland und findet unter anderem in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft statt. 18 Vorträge dieses digitalen Wissenschaftsprogramms haben es ins vhs-Heft geschafft und bieten den Teilnehmenden exklusive Einblicke in verschiedenste Themen der Gegenwart.

Daneben finden sich weitere Online-Kurse, wie „Kreatives Schreiben“, „Superhirn“, „YinYoga mit ätherischen Ölen“, „10-Fingersystem“ oder „Python for kids“. Hierbei geht es um das spielerische Programmieren lernen. Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren können daran teilnehmen und sich als Software-Ingenieure ausprobieren.

Auch für Berufstätige gibt es bei der vhs die Möglichkeit, das Programmieren zu erlernen. In der Reihe „Digitalisierung jetzt!“ gibt es EDV-Firmenkurse aller Art, die nach Absprache passgenau angeboten werden können. Nicht zu vergessen, die breite Angebotspalette an Xpert Business Online-Betriebswirtschaftskursen, für alle, die sich privat weiterbilden möchten. „Der große Vorteil der meisten unserer Online-Kurse ist ihre Durchführungsgarantie, besonders bei den Xpert-Kursen. Sie sind von Corona-Einschränkungen quasi unberührt“, betont Jahraus.

Da jedoch der Frühling naht, hoffen sowohl die vhs mit ihrem Dozententeam als auch die Teilnehmenden auf eine gute Mischung aus Online- und Präsenzkursen, bei denen die Präsenzkurse den Löwenanteil ausmachen werden.

Alleine bei den beliebten Sprachkursen erstreckt sich das Angebot auf acht Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Tschechisch und Portugiesisch. Viele dieser Kurse sind auch als vhespresso-Kurs möglich, das heißt mit einem bis maximal drei Teilnehmenden. Für manche EDV-Kurse gilt das genauso. Hier reicht die Palette vom kompletten PC Basis- und Expertenwissen bis hin zu Smartphone-/Netzwerkthemen oder Rhetorik Workshops und Tastaturschreibkursen. ssk