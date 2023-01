Nach zwei Jahren wieder Faschenacht beim Frauenbund

Buchen. Saalfaschenacht außerhalb des Wimpinasaales – für Frauenbund und Kolping schien das undenkbar. Saalfaschenacht in der Stadthalle, ebenso undenkbar, denn die spezielle Atmosphäre des überschaubaren Wimpinasaales, der nun wegen Feuerschutzauflagen nur noch kleinere Veranstaltungen beherbergen darf, schien nicht übertragbar auf die Stadthalle mit ihrer großen Bühne, dem hohen Raum und der wesentlich größeren Platzkapazität. Der Katholische Frauenbund hatte dann am Anfang des Coronajahres 2020 den Mut, den neuen Raum zu testen. Und machte nur sehr positive Erfahrungen. Das Konzept der eigentlich für einen kleineren Raum gedachten Frauenbund-Faschenacht ließ sich ohne Abstriche übertragen. Jetzt, nach zwei Jahren mit Lockdowns und Beschränkungen, eröffnet der Frauenbund in der Stadthalle am 7. und 8. Februar wieder den Reigen der Buchener Saalfaschenachten. „Nachts in der Marktstroß“ heißt der Titel des Programms, das von den Aktiven des Frauenbunds schon seit Wochen zusammengestellt, ausgearbeitet und geprobt wird.

