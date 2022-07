Die Aktivnacht in der Buchener Innenstadt knüpfte an Erfolge der Vor-Cornazeit an. Zahlreiche Menschen genossen am Freitagabend den Bummel durch die Altstadt bei Musik, Markt und kulinarischen Genüssen.

Buchen. Die Menschen genossen sie wieder: Bei idealen äußeren Bedingungen strömten am Freitagabend zahlreiche Menschen zur Aktivnacht in die Buchener Innenstadt. Bei Temperaturen

...