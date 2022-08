Bei einem Brand in der Buchener Vorstadtstraße kam am Sonntagmorgen eine 66-jährige Frau ums Leben. Den Sachschaden im Gebäude des Eiscafés Venezia beziffert die Polizei mit 100 000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

© Daniela Käflein