„Mythische Figuren und die Spuren der Zeit“

Buchen. Die Via Appia-Antica, die alte Römerstraße, war einst gesäumt von antiken Skulpturen und noch heute gilt sie als das längste Museum der Welt. Mit der Werkserie „Die Appia Figuren“ widmet sich der international renommierte Künstler Gil Topaz intensiv dieser mythenumwobenen Straße.

Das Sein und die Zeit sind die zentralen Themen der Skulpturen aus Holz und Stein, die den Betrachter auf eine poetische Zeitreise in ein Reich der Träume mitnehmen. Die einzigartigen Gesichter der Appia-Figuren lassen Raum für unterschiedliche Interpretationen.

Der Kopf Testa als Teil der Appia-Figuren des Künstlers Gil Topaz. © Gil Topaz

Der Künstler Gil Topaz wurde 1965 in Würzburg geboren und wuchs in Unterfranken auf. Seine künstlerische Ausbildung absolvierte er an den staatlichen Kunstakademien Carrara und Rom, wo er 1994 mit Auszeichnung abschloss. Werke des Künstlers finden sich vor allem in Westeuropa, aber auch in Ägypten und der Türkei.

Im Mai wurde die Skulpturengruppe „Gedankentürme“ am Willy-Brandt-Kreisel in Buchen installiert. Gil Topaz lebt und arbeitet in Götzingen sowie in der Toskana. Die Ausstellung im Kulturforum Vis-à-Vis in Buchen (Kellereistraße 23) ist vom 10. Juli bis 28. August jeweils Dienstag bis Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu sehen.