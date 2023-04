Buchen. Am Ostersonntag überbrachten die Bläser der Stadtkapelle Buchen wieder an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, in Unterneudorf, Oberneudorf und Hollerbach musikalische Ostergrüße. In den frühen Morgenstunden und bei schönem Wetter erfreuten die Musiker die Bevölkerung mit österlichen Weisen und erinnerten so an die Auferstehung Jesu. Das Bild zeigt die Bläser im Nahholz. Bild: Stadtkapelle

