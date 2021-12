Musikalischer Adventszauber in Hainstadt bereitete viel Freude

Hainstadt. Am Abend des 1. Advent luden die Musiker der Schüler- und Seniorenkapelle des Musikvereins Hainstadt unter dem Titel „Musikalischer Adventszauber“ zu einer musikalischen Einstimmung in den Advent auf den Vorplatz der Kirche in Hainstadt ein. Trotz erschwerter Bedingungen durch die von der Landesregierung auferlegten „2G+“-Auflagen lauschten zahlreiche Besucher den Klängen.

Ein kurzes Gedicht, vorgetragen von Mona Link, stimmte auf das Programm ein. Mit der „Adventsfantasie“ von Roland Kernen eröffnete die Seniorenkapelle den musikalischen Teil des Abends.

Barbara Geppert begrüßte anschließend das Publikum – und die Musiker, besonders die der im September neu gegründeten Schülerkapelle. Lange hatten sie aufgrund der Pandemie auf den Start der Proben gewartet, und nun mussten die Proben schon wieder eingestellt werden. Umso schöner, dass sie an diesem 1. Advent zusammen mit der Seniorenkapelle ihren ersten Auftritt haben.

Die Nachwuchsmusiker stellten ihr Können bei „Marry’s Boy Child“ und „Last Christmas“ unter Beweis. Danach folgten von der Seniorenkapelle „Feliz Navidad“, „Happy Christmas“, „Little Drummer Boy“ und „White Christmas“, bevor die Nachwuchsmusiker ihre beiden Musikstücke noch mal zusammen mit der Seniorenkapelle wiederholen durften. Dann wurde es mit „Hark! The herald angels sings“ deutlich weihnachtlicher.

In seinen abschließenden Worten bedankte sich Dirigent Thomas Münch beim Publikum für das Kommen und lud das Publikum beim letzten Stück ein, sich noch einmal aus dem Alltag in ein schönes Weihnachtsfest zu träumen. Er betonte, dass die Musiker dieses Stück für das Publikum, für sich selbst – und vor allem auch für das Personal in den Krankenhäusern spielen, welches in der augenblicklichen Situation einen riesen Job für alle macht. Nach seinen Worten ließen die über 50 Musiker „Sweet Bells Fantasy“, eine Fantasie über „Süßer die Glocken“, erklingen.