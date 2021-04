Bödigheim. „Hoch in Lüften lasst erklingen“, dieses Motto aus dem bekannten Kirchenlied „Halleluja lasst uns singen“ setzten die Josefsschwestern Sarala Kerketta, Shooba Elizabeth Stanley, der Hausgeistliche, Pfarrer Hans Scheuermann, sowie Heimleiter Steffen Knapp und seine Frau Susanne im wahresten Sinne des Wortes in die Tat um.

„Freut euch, jubelt und singt“

Mit Lautsprecher, Mikrofon und Trompete ausgestattet, verkündeten sie am frühen Sonntagmorgen auf dem Dach des Pflegeheims St. Josef die frohe Botschaft von Ostern. Altbekannte Osterkirchenlieder erschallten weiter über die Dächer von Waldhausen. Dabei lachte Sarala Kerketta mit der Sonne um die Wette und freute sich, dass so alle an der Osterfreude teilhaben können.

Pfarrer Hans Scheuermann unterstrich später im Ostergottesdienst in der Pfarrkirche Waldhausen, dass dies die Botschaft von Ostern ist: „Der Tod ist besiegt. Jesus ist wahrhaft auferstanden. Freut euch, jubelt und singt.“