Musical „Noah und die coole Arche“ wird in Eberstadter Sporthalle aufgeführt

Eberstadt. In Eberstadt heißt es bald: Bühne frei für „Noah und die coole Arche!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kindermusical erzählt die biblische Geschichte von Noah, der mit seiner Familie den Auftrag von Gott erhält ein großes Schiff, die Arche, zu bauen und Tiere, zwei von jeder Art, mitzunehmen. Egal ob von den Leuten als verrückt gehalten oder wie und wo die Arche ihren Weg durch die Fluten findet, Noah vertraut auf Gott.

Verpackt in fetzige Lieder

Verpackt in fetzigen Liedern und Tänzen wird die bekannte biblische Geschichte auf moderne Art und Weise am 8. und 9. Oktober in der Eberstadter Sporthalle von Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren aufgeführt. Auch die ganz Kleinen des Kindergartens Sonnenschein in Eberstadt dürfen dabei mitwirken. Musikalische Unterstützung gibt es außerdem vom Gesangverein Liederkranz Eberstadt, der nach den beiden Aufführungen auch die Bewirtung übernimmt.

Mehr zum Thema Evangelische Kirchengemeinde 200 000 Lego-Steine verbaut Mehr erfahren

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Der Gedanke, dieses Musical aufzuführen, war ein ganz simpler“, so Bettina Schubert, die Initiatorin des Stücks, die unter anderem als Dirigentin der Musikkapelle Eberstadt fungiert und selbst musikalisch veranlagt ist. „Für dieses Projekt braucht es einige Kinder und die haben wir in Eberstadt.“ Dafür hat sie sich zusätzlich Chorleiter Stefan Frey und Leiterin des VfL Kinderturnens, Ines Uretschläger, zur Seite geholt, die nun allesamt seit Wochen das Stück gemeinsam mit den Kindern proben.

Eltern und Großeltern helfen mit

Auch Eltern und Großeltern helfen fleißig mit dazu. Sei es bei der Gestaltung des Bühnenbildes oder der Beschaffung der Requisiten, es gibt einiges zu tun. Die Gäste dürfen nun gespannt sein, was sie am Musical-Wochenende“ erwartet.