Müll vermeiden und Ressourcen schonen

Buchen. Eine Give Box ist ein wetterfestes Regal, ein begehbarer Schrank oder ein kleiner Container. Sie steht an einem öffentlich zugänglichen Ort und bietet Passanten und Nachbarn die Möglichkeit, auf einfache Weise Dinge zu tauschen und zu verschenken. Eine Box steht jetzt auch in Buchen vor dem Wimpinahaus.

„Das Prinzip Give Box bedeutet Geben und Nehmen: Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, werden anonym an andere abgegeben, die sie benötigen und weiter nutzen“, so Caroline Prosenbauer, Lehramtsstudentin an der Uni Bamberg, die gerade ihr sechsmonatiges Praktikum im Jugendpastoralen Team Odenwald Tauber im Jugendbüro in Buchen absolviert. Die Give Box ist eines ihrer Projekte an denen sie zusammen mit Jose Iglesias, ihrem FSJ Kollegen selbstständig arbeitet. „Durch das Tauschen und Teilen wird die Lebensdauer dieser Alltagsgegenstände verlängert und ein Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung geleistet.“

Die Give Box ist eine Kommode . Getauscht werden können Bücher, Spiele und Zeitschriften. Wichtig: Alles soll voll funktionstüchtig sein, so dass die Box keine Müllabladestation wird. In regelmäßigen Abständen überprüfen die Mitarbeitenden im Jugendbüro den Inhalt. Die Idee zur Give Box entstand im Rahmen eines Entwicklungsprozesses im Jugendpastoralen Team. „Unser Ziel ist es, durch bewusstes Handeln und Projekte einen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Umweltschutz und fairen Arbeitsbedingungen leisten“, so Juliane Senft, Jugendreferentin im Jugendpastoralen Team. „Dabei war es uns wichtig, aus der eigenen Bubble herauszukommen und ein Angebot für alle zu schaffen.“

