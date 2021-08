Buchen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr Sperr- und Restmüll in einer Lagerhalle auf dem Gelände des Entsorgungszentrums Sansenhecken in Buchen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und hat die Flammen schnell unter Kontrolle bringen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1