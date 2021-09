Motto: „Wir wählen Klima“ beim Klimastreiktag am 24. September

Buchen/Mosbach. Über 300 Aktionen im gesamten Bundesgebiet sind beim globalen Klimastreiktag am 24. September angekündigt. Zwei davon finden im Neckar-Odenwald-Kreis statt: Traditionell in Mosbach und nun auch erstmals in Buchen werden Demonstrationen und Kundgebungen vorbereitet. Träger der beiden Aktionen, die zeitgleich um 17 Uhr beginnen, sind das „Bündnis Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis“ und die Mosbacher Initiative „Fridays for Future“.

Neben jugendlichen Rednerinnen des Klimabündnisses erheben auch Wissenschaftler ihre Stimme. In Mosbach spricht Dr. Uwe Graser (Physiker, Max Plank Institut), in Buchen Professor Rainer Klein von der DHBW Mosbach. In Mosbach treten außerdem Robin Friedel von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der katholische Geistliche Manfred Leitheim ans Mikrofon. Für Bundestagskandidaten sind in Mosbach Minutenstatements erlaubt. In Buchen sind zusätzlich Redner von Junger Union, Jusos und den Grünen angekündigt. Dort werden auch Horst Berger und Stefan Müller-Ruppert kulturelle Beiträge liefern.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Bahnhof Mosbach (West) und in Buchen vor dem neuen Rathaus. Dort beginnen die Demonstrationen, die mit Kundgebungen enden.