Mosbach/Buchen: Besucherstopp an den Neckar-Odenwald-Kliniken

Covid-19 Neckar-Odenwald-Kreis: 543 neue Corona-Fälle gemeldet

In den vergangenen zwei Tagen wurden dem Gesundheitsamt 543 neue Corona-Fälle für den Neckar-Odenwald-Kreis gemeldet, 275 am Donnerstag und 268 am Freitag. Die Gesamtzahl steigt damit auf 16 565. Von den neuen Infektionen sind folgende Gemeinschaftseinrichtungen betroffen: Johannes-Diakonie in Schwarzach, Winterhauch-Grundschule in Waldbrunn, Kindergarten St. Anna in Hainstadt, Ganztagsgymnasium in Osterburken und Kindergarten „Fawelu“ in Schwarzach. 402 Minderjährige haben sich in der Zeit von Freitag, 21. Januar, bis Donnerstag, 27. Januar, infiziert. Derzeit sind 2248 Fälle im Landkreis aktiv, 14 136 Personen gelten als nicht mehr infektiös. {element} Da die neue Corona-Verordnung keine Unterscheidung zwischen Virusvarianten vorsieht, werden nachgewiesene Omikron-Fälle zünftig nicht mehr separat ausgewiesen. Es ist laut Gesundheitsamt davon auszugehen, dass nahezu alle Fälle im Kreis durch diese Variante ausgelöst werden. {furtherread} Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts (LGA) in Stuttgart auf 945,8 gestiegen. Die Lage in den Kliniken In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell elf positiv getestete Patienten behandelt, sechs am Standort Buchen sowie fünf am Standort Mosbach. Einer der Patienten wird auf der Intensivstation behandelt und muss beatmet werden. Darüber hinaus gibt es elf Verdachtsabklärungen. mg/Bild: dpa

