Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist getan. So konnte ich vergangenes Wochenende voller Freude feststellen, dass zahlreiche wegweisende Schilder auf der Flur in den Gemeinden der Stadt Buchen errichtet wurden. Für Wanderer und Fahrradfahrer aus nah und fern bietet dies einen echten Mehrwert.

Schließlich haben in Zukunft nun auch orts(un)kundige Personen die Möglichkeit, ohne Karte oder Navigationsgerät, Ortschaften und Sehenswürdigkeiten in unserer Heimat zu besuchen. Die Stadtverwaltung scheint hiermit auf das schlechte Abschneiden des ADFC Fahrradklima-Test 2020 eine gute Lösung gefunden zu haben.

Darin wurde mit einer Gesamtbewertung von 4,0 und dem 278. Platz von 418 teilnehmenden Orten unter 20 000 Einwohnern ein eher „ausreichendes“ Ergebnis erzielt.

Beispielsweise wurde das Sicherheitsgefühl und Fahren im Mischverkehr mit 4,2 beziehungsweise 4,4 bewertet. Um die Attraktivität des Fahrrades und einen möglichen Verzicht auf das Auto zu erhöhen, sollte unter diesem Aspekt noch mehr für die fahrradfahrende Bevölkerung getan werden.

Denn im Ringen um eine nachhaltige und touristenfreundliche Region, ist das Aufstellen von Wegmarkierungen nur eine erste Etappe von vielen. Will die Stadt Buchen ihrem Motto „offen, lebendig und nicht alltäglich“ gerecht werden, sollte in dieser Hinsicht noch mehr getan werden.

Eingehen möchte ich daher auch auf den Leserbrief von Gerit Scheuermann vom 24. März. Sein Vorschlag, aus dem Tonbaugelände in Hainstadt einen Baggersee für Mensch und Natur zu machen, bietet eine einmalige (nicht alltägliche) Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Dem immer präsenter werdenden Klimawandel etwas entgegenzusetzen und der Bevölkerung aus dem ganzen Kreis ein (lebendiges) Naherholungsgebiet „zum Anfassen“ zu bieten.

Die darin aufgezählten Pro-Argumente sprechen hierbei eine deutliche Sprache. Eine Stellungnahme von offizieller Seite hierzu wäre mehr als wünschenswert. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, gerade dann, wenn man tatsächlich offen für Neues ist.

