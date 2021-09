Der Caritasverband Mannheim hat in den vergangenen fünf Jahren rund elf Millionen Euro in die Modernisierung des Pflegeheims St. Josef in Waldhausen investiert.

Waldhausen. Der Caritasverband Mannheim hat in den vergangenen fünf Jahren in das Pflegezentrum St. Josef in Waldhausen rund elf Millionen Euro für Umbau- und Renovierungsarbeiten investiert. Am Sonntag präsentieren die

...