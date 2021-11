Mobiles Impfteam kommt

Buchen. Ein Mobiles Impfteam wird am 9. und 16. Dezember in Buchen Halt machen. Jeweils 100 Personen können am Donnerstag, 9. Dezember, von 10 bis 17 Uhr im Multifunktionsraum der Stadthalle und am Donnerstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr im Alten Rathaus ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten. Angekündigt wurde, dass unter 30-Jährige den Impfstoff Biontech erhalten, alle anderen werden mit Moderna oder Johnson und Johnson geimpft.

Da die Nachfrage enorm ist, können nur Bürger aus der Buchener Kernstadt und den Stadtteilen an der Aktion teilnehmen. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, müssen Termine online oder telefonisch gebucht werden. Wer Interesse hat, kann sich am Montag, 6. Dezember, ab 12 Uhr über den Link www.buchen.de/impftermine online einloggen und dort einen konkreten Termin für einen der beiden Donnerstage buchen. Ebenfalls am 6. Dezember, ab 12 Uhr, ist ein Telefon unter 06281/31260 zwecks Reservierung geschaltet. Sobald die Termine vergeben sind, wird das Telefon wieder außer Betrieb genommen. Personen, die ihren Termin nicht wahrnehmen sollen, sollen unbedingt absagen, damit dieser wieder besetzt werden kann.