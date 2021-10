Mittagstisch wieder geöffnet

Buchen. Eine freudige Nachricht vom Mehrgenerationenhaus: der Mittagstisch „Tischleindeckdich“ hat wieder geöffnet. Am Donnerstag, 21. Oktober von 12 bis 13.30 Uhr gibt es von den Schülern der BVE-Klasse der Alois-Wissmann-Schule Buchen wieder ein leckeres Mittagessen im Mehrgenerationenhaus. Es sind alle an den gedeckten Tisch eingeladen zum einfachen Mittagessen. Gegen eine Spende gibt es an diesem Donnerstag eine feine Kartoffelsuppe.

Der Treffpunkt Schul-Eltern findet auch diese Woche donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr für Eltern und Schulkinder statt. Line Dance für Einsteiger ist dienstags um 14 und 15 Uhr, für Fortgeschrittene gibt es Line Dance am Dienstagabend von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Alle 14 Tage findet Line Dance für Einsteiger am Freitag von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Für die Line-Dance-Termine sollen jeweils Anmeldungen erfolgen. Gartentreff ist jeweils am Dienstag und am Freitag von 14.30 bis 17 Uhr und der Kaffeetreff findet mittwochs von 15 bis 17 Uhr statt. Einen Rucksack nähen können am Freitag, 22. Oktober alle Interessierten bei den „Basteltanten“.

Zwei Online-Abende

Unter dem Titel „Erziehungsthemen online“, finden noch zwei Online-Abende statt. Am Montag, 25. Oktober um 19 Uhr geht es um Datenschutz in der Familie. Am Montag, 8. November um 20 Uhr steht die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Stoffmalerei für Kinder ab acht Jahren gibt es in den Herbstferien. Am Freitag, 5. November von 10.30 bis 14.30 Uhr können Stoffbeutel mit Textilfarben bemalt werden.

Unter dem Motto „Auszeit für Alltagshelden“ gibt es im Mehrgenerationenhaus von Freitag, 29. Oktober bis Sonntag, 31. Oktober eine Familienbildungsfreizeit. Freitags von 13.30 bis 18.20, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen für dieses Angebot sollen bis Montag, 25. Oktober erfolgen. Eine Waldwanderung des Mehrgenerationenhauses findet am Sonntag, 24. Oktober von 14.30 bis 17 Uhr statt.

