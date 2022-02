Mitsingen und Mitschunkeln

Buchen. Die Buchemer Faschenacht beginnt für Jung und Alt seit Jahrzehnten mit dem Ausschellen am Schmutzigen Donnerstag, geht über Ausgrabung, Hallensitzung, Gänsmarsch, Narrengericht, Rosenmontagsumzug, Kinderumzug bis zur Verbrennung am Faschenachtsdienstag. Was für viele so selbstverständlich ist, kennen gerade die kleinsten Buchemer Narren gar nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pandemie wirbelt durcheinander

Schuld daran ist wie so oft die Pandemie, die nun schon die zweite Faschenacht durcheinanderwirbelt. Nachdem die Pläne für eine gemeinsame Saalfaschenacht mit Narhalla und Kolping am Pandemiegeschehen scheiterten, suchten die Faschenachterinnen vom Buchener Frauenbund nach einer Idee, um 2022 doch noch Faschenacht erlebbar zu machen.

Für Kinder erlebbar machen

Dabei reifte mit der Zeit der Plan, die Buchemer Faschenacht für genau die Kinder erlebbar zu machen, die nun eben schon im zweiten Jahr auf so vieles verzichten müssen – Sport, Freunde treffen, Besuche bei den Großeltern und eben auch auf die närrischen Tage.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da bei den aktuellen Coronazahlen keine Vor-Ort-Veranstaltungen durchführbar sind, verlagert der Frauenbund seine Faschenacht ins Internet: vom schmutzigen Donnerstag (24. Februar) bis zum Faschenachtsdienstag (1. März) können auf dem Youtube-Kanal des Frauenbundes sowie auf www.frauenbund-buchen.de täglich verschiedene Videos aufgerufen werden, bei denen die Kinder (und natürlich die ganze Familie) mitsingen, mittanzen, basteln, schminken und lachen können.

An Traditionen erinnern

Außerdem helfen die Videos sich auch an einige Buchener Traditionen zu erinnern und sicher einiges Neues über die Faschenacht zu erfahren. Einen kleinen Vorteil haben übrigens die Familien, die sich vor den närrischen Tagen eine Kinder-Faschenachtstüte der Stadt Buchen (in Kooperation mit der Narhalla, dem Frauenbund und der Kolpingsfamilie) im Verkehrsamt kaufen: Das Bastelmaterial, das für ein Video benötigt wird, ist in der Tüte schon enthalten.