Mitreißende Stücke zum Besten gegeben

Buchen. Ihre Freude an der Musik und am Musizieren hatten die PreisPreisträger der JMK Musikschule Buchen der Jahre 2020, 2021 und 2022 mit ihrer Beteiligung an den Wettbewerben unter Beweis gestellt und belohnt gesehen. So konnten sie nun beim „Concerto Grosso“ am Dienstag in der Stadthalle in Buchen bei ihren Auftritten mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm unbeschwert und zur Freude der zahlreichen Besucher musizieren. Michael Wüst, Leiter der Musikschule, erinnerte bei der Begrüßung an die Worte von Dirigenten Leopold Stokowski: „Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen“.

Und genau das taten die Besucher dann auch und hatten ihre Freude am musikalischen Angeboten. Der Abend wurde von den jungen Musikern und der JMK Bigband unter Leitung von Stanislav Klimov abwechslungsreich und gekonnt gestaltetet. Michael Wüst freute sich über alle, die gekommen waren, unter anderem Bürgermeister Roland Burger.

Verschiedene Epochen

Mit Genuss lauschten die Anwesenden den Musikbeiträgen unterschiedlicher Art aus verschiedensten Musikepochen. Den musikalischen Programmauftakt übernahm Vivien Eichhorn (Klavier) zunächst mit Präludium und Fuge. Sie interpretierte das Werk mit der von Johann Sebastian Bach gewählten etwas leichteren Seite in B-Dur und gestaltete Werke aus Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“ und „Montagues und Capulets“ vollauf überzeugend und mitreißend. Den, der Auseinandersetzung gemäß Shakespeares Werk, bestehenden Zwist zwischen den beiden Familien vermochte die Pianistin mit den mächtigen Klängen hörbar werden zu lassen. Ihre Freude am Musizieren sahen die Konzertbesucher zudem an ihrer Mitgestaltung des weiteren Programms mit dem Akkordeon, mit dem sie „Musikalische Momente“ von W. Zawalny mit Moderato- Retro Style und Scherzino als Solistin interpretierte.

Kühle des Nordens spürbar

Auch zusammen mit Patrick Schönit (Violine) und Robert König (Violoncello) als Trio beglückte sie das Publikum. Dieses zeigte sich höchst angetan von der überzeugenden instrumentalen Gestaltung des Titels „Nordlicht“ von Henriette Nick, bei der die Musiker die Kühle des Nordens durch die Klänge fast spürbar machten. Bei dem zum Teil ausgesprochen volkstümlich klingenden „Silcher-Trio mit Thema-Var.I und II“ von Richard Gress bewiesen sie ebenfalls ihr Können.

Monja Peschke zauberte liebenswerte Klänge bei ihrem Auftritt mit der Harfe zum Werk „Menuett II“ von Johann G.H. von Backofen und Melanie Probst mit ihrer angenehmen Gestaltung des Titels „River flows in you“ von Yiruma.

Zu erfreuen vermochte Aurelia Medved mit den typischen Klängen ihrer Klarinette bei ihrem Instrumentalauftritt mit „Molto moderato op. 63“ von Carl Baermann. Gleiches gelang Maria Balagula(Akkordeon) zusammen mit Valentin Balagula (Klavier) bei dem getragen klingenden „Andantino“ von Julius Benedict. Robert König zauberte mit seinem Violoncello bei II.Allegro Cellosonate d-Moll op. 40 von Dimitri Schostakowitsch. Sagenhaft gestaltete Julia Janny mit ihrer Oboe zusammen mit Zanide Akdere (Klavier ) die Interpretation der „Sonate für Oboe und Klavier op.166 III. Molto allegro“ von Camille Saint – Saens und „Yellow“ aus „Four Personalities“ von Alyssa Morris.

Mit der Trompete

Helle, klare und auch festliche Klänge prägten das von Julius von Wedel mit der Trompete bei Klavierbegleitung gespielte „II. Andante Trompetenkonzert Es-Dur“ von Joseph Haydn.

Höchst freudvoll hörte sich der Titel „Espana“von Emmanuel Chabrier an, bei dessen Gestaltung Steven Eichhorn mit dem Euphonium schwungvoll ein Bild von der Atmosphäre dieses Landes zeichnete. Nach dem überaus anspruchsvollen von Lara Baumann interpretierten Song „Think of me“ aus „The Phantom of the Opera“ von Andre Lloyd Webber brillierte die JMK-Big-Band mit mitreißenden Gestaltung mehrerer Titel von Duke Ellington/Irvin Mills, Quincy Jones, Mark Ronson/ Bruno Mars/ Philip Lawrence und des weiteren Stücken bei der gewährten Zugabe.

Für die Gestaltung des Abendsbedankte sich Michael Wüst als Leiter der Musikschule Buchen bei allen Mitwirkenden, vor allem aber bei Musikschulkolleginnen Jewgenija Skripal und Hong Zhu für die Übernahme der Klavierbegleitungen. zeg