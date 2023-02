Mitgliedergewinnung eine Aufgabe für die Zukunft

Hettingen. Bei der Mitgliederversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Hettingen am Sonntag erstattete Vorstandssprecherin Andrea Kugler nach dem ehrenden Totengedenken den Jahresbericht. Trotz der Pandemie konnte das Vereinsleben wieder aufgenommen und verschiedene Veranstaltungen durchgeführt werden. Besonders großen Zuspruch fanden die Fahrt zum Schloss in Merchingen und der Vortrag über Heil- und Gartenkräuter von Christine Kirchgeßner, neues Mitglied des Vorstandsteams.

Dem Bericht der Kassenwartin Rita Gremminger war zu entnehmen, dass die kfd über eine solide finanzielle Basis verfügt. Die einwandfreie Kassenführung wurde von Simone Münch und Waltraud Schmelcher geprüft. Die von Präses Johannes Balbach durchgeführte Entlastung erfolgte einstimmig.

Über einen bedauerlichen Mitgliederschwund berichtete Schriftführerin Jutta Mackert. Durch den organisatorisch notwendigen Beitritt zum Bundesverband der kfd und damit zum Erhalt der Gruppe als Hettinger Verein waren alle Mitglieder aufgefordert, persönlich dem Bundesverband beizutreten. Dieser Aufforderung seien leider nicht alle Mitglieder gefolgt. Aufgabe für die Zukunft wird es sein, neue Mitglieder zu gewinnen.

In seinen Grußworten bedankte sich Ortsvorsteher Timo Steichler für das Engagement des Vereins. Regina Müller und Christine Kirchgeßner informierten über die geplanten Veranstaltungen. Höhepunkte werden ein Vortrag mit Pater Daison über dessen Heimatland Indien, ein Ortsrundgang mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins und der Besuch des Römermuseums in Osterburken sein.

In ihren Abschlussworten wies Andrea Kugler auf die Festlichkeit am Odilientag (2. Juli) hin. Karl Mackert zeigte Dias aus 1973. Damals fand die Priesterweihe von Pater Gerd Knühl in der Pfarrkirche statt.