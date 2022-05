Mit Resonanz sehr zufrieden

Buchen/Düsseldorf. Mit ihren Kunststoff- und Aluminiumgehäusen, Drehknöpfen und Serviceleistungen war die OKW Gehäusesysteme GmbH in der vergangenen Woche auf der Messe „all about automation“ in Düsseldorf vertreten. Bei den messebegleitenden Vorträgen ging es schwerpunktmäßig um Themen wie das Internet der Dinge, Digitalisierung im Mittelstand, Robotik und sichere Automation – Branchen, in denen OKW über umfangreiches Know-how im Bereich Gehäusesysteme und Bedienelemente verfügt. „Wir sind sehr zufrieden, mit der Resonanz der Besucher. Einerseits konnten wir neue Kontakte knüpfen und andererseits Gespräche mit bekannten Gesichtern führen“, berichtet Michael Reimold, stellvertretender Leiter Marketing und Vertrieb von OKW, über die bisherigen Messebeteiligungen im laufenden Jahr.

Weiter geht es am 18. und 19. Mai mit einer Standort-Premiere der „all about automoation“-Messen ganz in der Nähe: Die Region Heilbronn-Franken gilt als wirtschaftlich am schnellsten wachsende Region Baden-Württembergs und liegt günstig inmitten der Regionen Rhein-Neckar, Rhein-Main, Stuttgart und Nürnberg. Die „Redblue“-Messehalle in Heilbronn (www.automation-heilbronn.de) öffnet in diesem Zusammenhang am kommenden Mittwoch ihre Tore. Auch dort wird die OKW Gehäusesysteme GmbH am Stand B-114 vertreten sein.

