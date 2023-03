Mit Pkw gegen Ortstafel geprallt

Buchen. Das Polizeirevier Buchen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht auf Mittwoch Zeugen. Ein unbekannter Pkw-Lenker befuhr nach Angaben der Polizei zwischen 23 Uhr am Dienstag und 0 Uhr am Mittwoch die Dorfstraße in Eberstadt von der Landesstraße 582 kommend in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Ortstafel, welche hierdurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Unfallflucht begangen

Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden. Eine Anwohnerin konnte beobachten, dass es sich um einen dunkelblauen Pkw handelte, in dem sich ein junger, schlanker Mann befand. Am Fahrzeug müsste ein massiver Frontschaden entstanden sein.