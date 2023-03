Hettingen. Bei der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie im Heinrich-Magnani Haus verwies der Vorsitzende Georg Gremminger auf den neuen Flyer für das Jahresprogramm 2023. Er führte aus, dass man nun nach der langen Durststrecke der Corona- Pause wieder mit neuem Elan in die Zukunft gehen wolle. So denkt er an einen Fünf-Jahres-Plan zusammen mit anderen örtlichen Vereinen.

Schriftführer Roland Gremminger berichtete anschließend von der Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021. Danach wurde das Neue Kolpinggrablied gesungen, begleitet von Eckehard Kirchgeßner am Klavier. Ludwig Müller jun. trug den Kassenbericht für 2022 vor und erläuterte die Einnahmen und Ausgaben.

Kassenprüfer Werner Mackert bescheinigte dem Kassenwart eine saubere und einwandfreie Kassenführung. Der Kassier wurde sodann einstimmig entlastet. Werner Mackert teilte mit, dass der Vinzenziusverein Hettingen in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert und sprach eine Einladung aus.

Der Vorsitzende bedankte sich bei Ludwig Müller jun. für seine langjährige Tätigkeit als Kassier der Kolpingsfamilie Hettingen. Außerdem für dessen Pflege des Josefs Bildstockes. Ludwig Müller jun. erklärte sich bereit, auch weiterhin diese Pflege zu übernehmen.

Georg Gremminger gab sodann einen Tätigkeitsbericht für das abgelaufene Jahr. Es wurde wieder die Altpapiersammlung durchgeführt. Außerdem wurden Maiandachten und im Oktober Rosenkränze vorgebetet.

Gundolf Scheuermann, Vorsitzender des Heimatvereins, sprach einige Grußworte und bot an, mit der Kolpingsfamilie eine Ortsführung durchzuführen. Danach ging er auf die Planungen zur 1250-Jahr Feier in 2024 ein. Er gab bekannt, dass am 19. März Laetare stattfindet. An diesem Tag ist auch die Hauptversammlung des Heimatvereines im Gasthaus Hasenwald. Achim Dittrich, Vorsitzender des Musikvereins, teilte mit, dass am 14. Mai ein Kirchenkonzert des Musikvereines durchgeführt wird. Ortsvorsteher und Stadtrat Otto Kern sprach ein Grußwort der Ortschaftsverwaltung Hettingen und der Stadt Buchen. Georg Gremminger ging nochmals auf das Jahresprogramm 2023 ein und stellte kurz die geplanten Aktivitäten vor.