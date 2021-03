Rinschheim. Als „Eine-Frau-Betrieb“ will Miriam Beuchert in Rinschheim durchstarten: Die staatlich geprüfte Podologin hat am Montag in Rinschheim in der Götzinger Straße ihre eigene Praxis namens „Fußfit“ offiziell eröffnet.

Von 2011 bis 2017 war Beuchert in der Fußpflege tätig, eher sie eine zweijährige Ausbildung zur Podologin absolvierte. Während die Fußpflege eher pflegerische und dekorative Maßnahmen am gesunden Fuß vornimmt, handelt es sich bei der Podologie um präventive, therapeutische und rehabilitative Behandlungen. Diese werden am gesunden, aber auch von Schädigungen bedrohten oder bereits geschädigten Fuß vorgenommen.

Bis es zur Praxiseröffnung kommen konnte, hieß es für Beuchert erst einmal: Hand anlegen. Und das war viel mehr auf die Räume bezogen als auf den Beruf. Schließlich musste sie in der kleinen Garage, in der vorher ihr eigenes Auto stand, einiges umbauen. Unterstützung bekam sie unter anderem von ihren Söhnen.

„Ich habe oft noch bis Mitternacht in meiner Praxis gearbeitet“, erinnerte sie sich bei der Eröffnung im Beisein von Bürgermeister Roland Burger und Ortsvorsteher Bernhard Bechtold. Beide mussten erst einmal kurz überlegen, wann zuletzt in Rinschheim eine Praxis eröffnet wurde. „Wir freuen uns und wünschen natürlich viel Erfolg“, betonten Burger und Bechtold.

Die Podologin kommt derzeit auch im Pflegeheim Geras in Mudau und im Pflegentrum St. Josef in Waldhausen zum Einsatz. In ihrer wenige Quadratmeter großen Praxis behandelt sie unter anderem eingewachsene oder verdickte Nägel oder Nagelpilz. Außerdem bietet sie Orthosentechnik, also Druck- und Reibungsschutz, an. Fußzonenmassage, Fuß- und Unterschenkeltraining sowie Meridianmassagen zählen zu den weiteren Leistungen von Beuchert. Zu ihrer Praxis gehört außerdem ein Barfußpfad. ms