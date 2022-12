Mit Feuereifer und konzentriert bei der Sache

Hainstadt. Zur lang erwarteten Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle in Hainstadt begrüßte der Vorsitzende des Vereins „Lebenshilfe“, Bernd Rathmann, mehr als 200 Gäste.

Große Spannung, was kommen würde, spürte man besonders bei den kleinen und großen Menschen mit Behinderungen, die von ihren Familienangehörigen begleitet wurden. Mit Geschichten, Liedern und Musik sollte das Warten auf das Christkind verkürzt werden.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die „Happytones“ unter Leitung von Martin Grollmuss.

In diesem Rahmen war das erste Mal die „Junge Lebenshilfe“ mit dabei, eine Gruppe junger Eltern mit Klein- und Kindergartenkindern. Zur Musik der Band wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.

Mit Charme führte die Vorsitzende des Fördervereins durch die Nachmittagsstunden. Eine Kaffee- und Kuchentafel erfreute Gaumen und Magen. Viele freiwillige Spender hatten für eine bunte Auswahl gesorgt.

Beim Bändertanz unter Leitung von Sigi Nies waren die jungen Menschen mit Feuereifer und ganz konzentriert dabei. Sie kamen um eine Zugabe nicht herum.

Bevor der Nikolaus die Weihnachtsgeschenke verteilen konnte, erlebten die Verantwortlichen der „Lebensfamilie“ eine große Weihnachtsüberraschung: Gaby Müller und ihre Töchter Andrea Mohr und Julia Hefner haben seit acht Jahren einen Stand auf dem Hardheimer Weihnachtsmarkt – und bieten selbstgefertigte Produkte zum Kauf an. Den jeweiligen Erlös spenden sie stets an die „Lebenshilfe“. In diesem Jahr kam die stolze Summe von 1379 Euro zusammen. Bernd Rathmann und Irene Radloff nahmen diese Weihnachtsgabe mit viel Freude und einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ entgegen.

Mit dem Nikolauslied begrüße Melanie Neuberger den himmlischen Boten. Eifrig hielten die Kinder den Bischofsstab und freuten sich auf ihre Geschenke. Kathrin Chadbourne zeigte ihr Können am Keyboard. Mit weihnachtlichen Weisen ließ sie den gelungenen Nachmittag für die Besucher ausklingen.