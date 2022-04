Mit einem interaktiven Quiz begeistert

Buchen. Zu einem tollen Erlebnis wurde die Teilnahme einer Schülergruppe der Helene-Weber-Schule (HWS) auf der internationalen Messe „Fair Handeln“, die in der vergangenen Woche auf dem Messegelände in Stuttgart stattfand.

Die Schüler der Klassen 1 BK 1 Pflege/Gesundheit beteiligten sich dabei aktiv am Bühnenprogramm und stellten so das Engagement der HWS in Sachen „Fair Trade“ heraus.

Wissen über Kakao überprüft

Unterstützt und begleitet von den Fachlehrerinnen Stefanie Bauer, Pratima Sahgal-Weimer und Claudia Markert hatten sie ein interaktives Quiz vorbereitet, bei dem die zahlreichen Passanten spontan mitmachen und ihr Wissen über Kakao und Schokolade spielerisch überprüfen konnten. Für diese zeitgemäße Art der Präsentation erhielten die Schüler viel Lob und Anerkennung.

Gelungene Präsentation

So freute sich Bettina Lutterbeck als Fachreferentin für Nachhaltigkeit in Landwirtschaft, Ernährung und Handel vom Zentrum für entwicklungsbezogene Bildung über die gelungene Bühnenpräsentation. Aileen Böckmann, Referentin für die Kampagne „Fairtrade Schools“ in Baden-Württemberg lobte vor allem auch die Tatsache, dass die Helene-Weber-Schule als Berufliche Schule die Kriterien einer „Fairtrade School“ erreichte. Schulleiter Christof Kieser nutzte die Gelegenheit, um den Gästen die „Fairtrade School HWS“ aus der „Fairtrade Town“ Buchen im „Fairtrade-Landkreis“ NOK vorzustellen. Dabei würdigte er auch das Engagement seiner Schüler, die trotz der Einschränkungen am Ziel festgehalten hatten, um den Meilenstein einer „Fairtrade School“ zu erreichen.