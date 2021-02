Odenwald-Tauber. Seit gut einem Jahr hält das Corona-Virus das Land in Atem. Mehrere Lockdowns gab es – der aktuelle dauert noch an. Geschäfte und Freizeiteinrichtungen waren oder sind geschlossen. Es gab und gibt Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Eine Situation, die bei vielen Menschen an den Nerven zehrt. Der Wunsch nach Rückkehr in ein „normales“ Leben wird immer sehnlicher.

AdUnit urban-intext1

Lange vergangen scheinen die Zeiten, in denen man sich mit Freunden oder der Familie getroffen hat, shoppen gehen konnte oder das Fitnessstudio, ein Restaurant oder das Kino besuchte.

Sicher hat sich jeder schon Gedanken gemacht, was er bei möglichen Lockerungen oder einem Ende der Pandemie machen würde. Anlass für die FN, eine kleine Serie unter dem Motto „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona heute vorbei wäre!!!“ zu starten. Zum Auftakt haben wir uns in der Region umgehört und einige Personen befragt.

Stefan Müller-Ruppert, Sprecher, Sänger und Rezitator aus Buchen: Na ja, zuallererst würde ich mir als bekennender Großvater mal wieder wünschen, mit allen vier Enkelkindern gleichzeitig um den Kaffee- beziehungsweise Kakaotisch herum zu sitzen und Quatsch zu machen. Dicht gefolgt von dem Wunsch, für den ich auch schon in Vor-Coronazeiten misstrauisch beäugt wurde: nämlich für einen Campari und einen Caffè Coretto mit dem Flixbus von Heidelberg nach Mailand zu fahren... und natürlich auch wieder zurück. Ganz sicher würde ich häufig auf der Terrasse des „Bistro Waldeck“ dem Sonnenuntergang zuschauen und wenn am Ende einer Odenwaldwanderung endlich wieder ein Glas Moscht und ein Hausmacher Vesper warten würde, hätte ich natürlich auch nichts dagegen.

AdUnit urban-intext2

Marcus Franke, Inhaber des Gesundheits- und Leistungszentrums Eisi aus Walldürn: Zuallererst würde ich mein Studio wieder öffnen, um meine Existenz zu retten. Und mich dann bei allen bedanken, die mich in dieser Zeit unterstützt haben. Jenseits der Arbeit: Schön Essen gehen wäre auch mal wieder toll. Die Speisekarte hoch und runter lesen, das Flair in einer Gaststätte genießen. Und Familienfeste feiern. Da ist in der Pandemie einiges auf der Strecke geblieben: Geburtstage, Jubiläen, Weihnachten. Das alles war nur in kleinem Rahmen möglich. Da gibt es schon was nachzuholen. Ich bin ein Familienmensch – und da hat mir einiges gefehlt.

Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen, Evangelische Kur- und Rehaklinikseelsorge in Bad Mergentheim: Am allerersten Tag nach dem Ende aller Corona-Beschränkungen würde ich die Menschen wieder mit unverhüllten Gesichtern wahrnehmen, mich sofort mit Freunden im Café treffen und in der Sonne einen Latte Macchiato genießen. Ich würde am liebsten auch gleich schwimmen gehen, endlich wieder 1000 Meter, und alle lieben Menschen, die mir begegnen, wieder umarmen und drücken. Als Nächstes würde ich meinen Terminkalender mit Verabredungen füllen, dazu Konzertbesuche buchen, unter anderem Karten besorgen für die „Zauberflöte“ in Mannheim und für das Harry-Potter-Musical in Hamburg. Es gibt noch so vieles, was mir da einfällt: Reisepläne konkretisieren, Essen gehen, im Gemeindegottesdienst miteinander singen und natürlich meine Arbeit in der Seelsorge in den Bad Mergentheimer Rehakliniken endlich wieder ohne Besuchsverbote tun.

AdUnit urban-intext3

Und dann ist da noch das Handauflegen und Segnen: Menschen, die sich in den vergangenen Monaten Termine dafür holen wollten, musste ich leider abweisen, da natürlich beim Handauflegen keine Abstände eingehalten werden können. Wenn das wieder möglich ist und ich den Menschen nicht nur mit Gesprächen, sondern auch mit Handauflegen beistehen kann, freue ich mich sehr.

AdUnit urban-intext4

Johannes Mnich, Intendant der Tauberphilharmonie Weikersheim: Wenn die Corona-Einschränkungen morgen vorbei wären, würde ich zuallererst den Wlan-Router und mein Smartphone ausschalten und Menschen treffen: beim Picknick in den Weinbergen, im Biergarten an der Tauber, im Café in der Weikersheimer Altstadt und beim Essen in der Weinstube. Mit Handschlag oder Umarmung und mit einem sichtbaren Lächeln. Dafür brauche ich zwar sicher länger als einen Tag, aber ich würde mir für jedes Treffen Zeit nehmen, um endlich mal wieder persönlich zu kommunizieren.

Dann möchte ich Livemusik genießen: im Konzertsaal, Open Air, im Jazzclub und auf öffentlichen Plätzen. Besonders freue ich mich darauf, nicht mehr in spärlich besetzten Sälen zu sitzen, sondern das ganze rauschhafte Glück eines Orchesterkonzerts, Kammermusik oder Pop inklusive Erzählungen und anschließendem Getränke genießen gemeinsam mit anderen zu erleben. Kein Stream und keine Konserve können das ersetzen. Wir arbeiten für die Tauberphilharmonie bereits an entsprechenden Veranstaltungen und können es kaum erwarten, wieder loszulegen.

Und last not least: Reisen! Zu Freunden nach London, ans Meer oder in die Berge; ohne Maske und Desinfektionsmittel und mit so wenig digitaler Ablenkung wie irgend möglich. Und wenn ich dann abends mit Frau und Kindern und vielleicht mit einem Single Malt Whisky auf dem Balkon sitze, würde ich mich schon auf den nächsten Tag freuen, wo all dies wieder möglich wäre. In diesem Sinne: Durchhalten, Abstand wahren, Maske tragen. Und frei nach Oscar Wilde: Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.

Heide Fahrenkrog-Keller, Vorsitzende des Frauenvereins Wertheim: Corona ist heute vorbei – morgen ist das „normale“ Leben wieder möglich. Ohne Maske? Menschen umarmen? Ins Café oder Restaurant gehen? Kino, Theater oder Museum besuchen? Feste feiern? Ins Schwimmbad, Fitnessstudio (dringend nötig). Einfach mal durch Geschäfte bummeln? Ehrlich gesagt fällt mir die Vorstellung aktuell sehr schwer. Allerdings würde es mir sehr gut passen, denn morgen habe ich frei. Aber Spaß beiseite, da fällt mir richtig viel ein, was ich morgen als erstes machen würde. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich die Lockdownregeln gewissenhaft einhalte. Und dass ich der Meinung bin, dass wir nur so den Virus besiegen können.

Was mir inzwischen richtig schwerfällt, sind die drastischen Kontaktbeschränkungen. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen den Kontakt zu anderen Menschen. Aber gerade das ist im Moment untersagt. So habe ich meine Eltern seit der Corona-Pandemie nicht mehr umarmt, weil sie zur Risikogruppe gehören und Angst vor einer Ansteckung haben.

Auch der persönliche Austausch mit unseren Gruppen fehlt – in meinem Fall mit dem Frauenverein. Da verabreden wir uns jetzt zu Online-Versammlungen, aber das ist wirklich nicht dasselbe wie der persönliche Austausch.

Sie hatten gefragt, was ich als Erstes mache. Als Erstes mache ich ein Spontanfest. Lade alle ein, die ich in den letzten Monaten vermisst habe. Familie, Freundinnen, Freunde. Alle, die ich dringend umarmen muss. Spontanfeste waren schon immer die Besten.

Kirsten Parsons-Hörtreiter, Gastronomin aus Wertheim: Als alte Werheimerin, in den Gassen zwischen Tauber und Main großgeworden, ist der Marktplatz eigentlich mein zweites Zuhause. Ich vermisse den Trubel und das tägliche Treffen mit Wertheimern unglaublich. Ich bin ein geselliger und redseliger Mensch. Wenn die Pandemie ein Ende nimmt, werde ich mich sofort mit meiner Mutter auf dem Marktplatz treffen, einen Kaffee trinken und das Geschehen genießen. Danach packe ich meine Mutter und meinen Freund ein, und wir fahren über ein Wochenende zu meinen Töchtern nach Berlin. Wir sprechen zwar täglich am Telefon miteinander, doch meine Töchter haben ihre Oma seit letztem Jahr nicht mehr gesehen. Danach plane ich eine spontane Party. Mir fehlen die Abende mit Freunden sehr. Ich werde mich mit ihnen und ihren kleinen Kindern treffen und gemütlich die Runde genießen. Die Zeit war und ist sehr schwer, aber ich bin der festen Überzeugung, dass alles gut wird.

Im Sommer werde ich mein Bratwurstbrötchen essen und dann gemütlich ein Käffchen in der Eisdiele trinken. Ich glaube fest daran.

Gunter Schmidt, Kunsterzieher und Pensionär aus Tauberbischofsheim: Ich leide nicht sehr unter den Einschränkungen. Aber „mal raus!!“ – diesem Bedürfnis würde ich nachgehen. Nichts Spektakuläres, nur mal in die Kneipe, wo das Steak teurer schmeckt als zu Hause. Einverleibung einer Freiheit, die das Äußere einbezieht. Kneipe heißt auch: Leute sehen, unbefangene Unterhaltung, Quatschgebabbel ohne Plan. „Mal raus“ bedeutet einen kurzen Ausflug in die Rhein-Neckar-Region, Tochter besuchen, Freunde sehen. Sobald das Wetter wirtlich wäre, träfe ich Vorbereitungen zum Einsatz meines Wohnwagens. Aber nicht nur auf Flucht bin ich eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass allein das Bewusstsein für größere Möglichkeiten im Außenbereich auch die üblichen Routinen drinnen beflügeln würden. Zu denen gehört meine Leidenschaft zum Handwerkeln und Kunstmachen. Allein oder in Gemeinschaft unserer örtlichen Malergruppe in der Kunstwerkstatt. Sobald wir zu diesem Kreativ-Treff wieder „mal raus“ kommen, dann kommen wir sozusagen wieder zu uns „hinein“. wei, mar, kab, sk, sabix, ms