Mit Anregungen und neuen Ansätzen zurückgekehrt

Buchen. Das „Vielfaltsforum“ des Burghardt-Gymnasiums setzt sich mit Vielfalt in allen Themenbereichen auseinander und führt zu diesem breiten Spektrum offene Gesprächskreise durch. So setzen sich die Schüler mit Inhalten rund um geschlechtliche, ethnische oder sexuelle Vielfalt und Diskriminierung auseinander.

„Wie wichtig das Thema Vielfalt heutzutage ist, sieht man unter anderem daran, dass im aktuellen Bildungsplan, das Thema ’Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt’ als Leitperspektive übergreifend in verschiedenen Fächern behandelt werden soll“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Schule, und weiter: Mit diesem Projekt hat sich der Förderverein „Verein der Freunde des BGB“, stellvertretend für den Leitungskreis, bei dem Förderpreis „Vielfältig l(i)eben“ der Stiftung Bildung beworben und wurde nicht nur nominiert, sondern sogar für die Preisverleihung nach Berlin eingeladen. Die Reise traten der Leitungskreis, bestehend aus Emil Trunk Ekanayaka, Alexa Graser und Philipp Hensinger, sowie die Lehrkräfte Franziska Stocker und Henrik Ochse, die das Projekt durchgehend unterstützen, an.

Für einen der Förderpreise hat es für das „Vielfaltsforum“ nicht gereicht, dennoch hatte die Gruppe eine spannende und lehrreiche Zeit: Auf der Konferenz durften die Teilnehmer viele verschiedene Projekte kennenlernen, einen regen Austausch mit anderen Leitern führen und sich vernetzen. Nach der Preisverleihung folgte noch ein kleiner „Markt der Möglichkeiten“, auf dem sich verschiedene Förderprojekte der Stiftung Bildung wie das „youpaN“ oder „youstartN“ vorgestellt haben, die Initiativen von Schülerseite aus fördern.

Zuvor war die Bundestagsabgeordnete Nina Warken über die Stiftung Bildung auf die Bewerbung des Vielfaltsforums aufmerksam gemacht worden. Sie ermöglichte der Reisegruppe am Tag nach der Konferenz eine informative Führung durch den Bundestag. Im neuen Jahr soll ein Besuch von Warken am BGB folgen.

Da das BGB eine Unesco-Projektschule ist, bot sich nachmittags die Möglichkeit, sich vor Ort eine andere Unesco-Projektschule, das Max-Planck-Gymnasium Berlin, anzuschauen und mit den dort für den Bereich „Schule ohne Rassismus“ zuständigen Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. Dort entstanden nicht nur viele neue Ideen, eigene Projekte weiterzuentwickeln, sondern auch ein reger Austausch über Schule, Vielfalt und Aktionen gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung.

Obwohl es keinen Preis für das Vielfaltsforum gab, kehrten die Reisenden mit zahlreichen Anregungen, Eindrücken und neuen Ansätzen zurück.