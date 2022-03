Buchen. Für den Buchener Arian Golic ist noch nicht Schluss: Der 25-jährige qualifizierte sich bei der am Samstag ausgestrahlten Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) für die Runde der besten 16.

„Jetzt geht es um die Top 12“, freute sich Arian Golic im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten über das Weiterkommen. In der nächsten Runde, die in Italien aufgezeichnet wurde und am Samstag gesendet wird, fliegen vier Kandidaten aus der Show, in der übernächsten weitere zwei. Arians Ziel, es bis zur Finalrunde der letzten zehn zu schaffen, ist also noch weit. Die beiden nächsten Folgen wurden aufgezeichnet.

Arian Golic ist bei DSDS eine Runde weiter. © RTL/Stefan Gregorowius

Das Ergebnis steht also schon fest. Arian hat sich allerdings vertraglich verpflichtet, das Ergebnis nicht vor der Ausstrahlung zu verraten. Über seine Erfahrungen und Gefühle darf er allerdings sprechen. „Die Zeit bei DSDS hat mich sehr geprägt“, stellt er fest. „Nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Das war eine sehr intensive Zeit.“ Da durch die Show sein Bekanntheitsgrad enorm gestiegen ist, erhält er auch schon Anfragen nach Auftritten. „Mir ist es wichtig, dass ich eigene Musik machen kann – Musik, die in meinem Herzen ist“, sagt er. Deshalb schreibt er eigene Songs. Und es ist sein großer Traum, eines Tages eine eigene Tour zu veranstalten.

„Es wird auch nach DSDS musikalisch von mir etwas zu hören geben“, verspricht der 25-Jährige. „Ich bin auch offen für Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis.“ Obwohl Arian Golic um die Beliebtheit von DSDS weiß, ist er dennoch erstaunt von der großen Resonanz, die er erhalte. „Viele Einheimische sind stolz darauf, dass ich so weit gekommen bin“, sagt Arian. „Viele finden meine Leistung gut. Das gibt mir zusätzlich Motivation.“

Arians familiäre Wurzeln reichen in den Kosovo. Der 25-jährige wurde allerdings in Mosbach geboren. Sein Abitur legte er an der Helene-Weber-Schule ab. Derzeit arbeitet er als Kundenberater in einem Apple-Shop in Frankfurt.