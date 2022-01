111 Buchener Bürger haben am Montagabend von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch gemacht, um in der aktuell angespannten Phase der Corona-Pandemie ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Bei einer von der Stadt Buchen und vom Landratsamt genehmigten Kundgebung am Narrenbrunnen waren sie sich einig, dass die bisher leise Mehrheit lauter werden und ein Signal für die Demokratie senden

...