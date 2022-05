Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadthalle Buchen - UnterfränkischerKabarettist gastierte / / Echter Humor für echte Menschen Michl Müller servierte in Buchen ein Feuerwerk der guten Laune

„Verrückt nach Müller“ war am Freitag die Stadthalle Buchen. Kein Wunder: Das fränkische Multitalent in Sachen Humor alias Michl Müller drehte mit gleichnamigem Programm an der Stimmungsschraube.